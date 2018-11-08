Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...08 Kasım 2018 Perşembe 08:03
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ
"Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz."
(Ankebut Suresi, ayet:57) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Kim bildiği halde hırsızlıkla elde edilmiş çalıntı bir malı satın alırsa, onun günahına ve alçaklığına ortak olmuştur."
(Beyhakî, Sünen, V/336).
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