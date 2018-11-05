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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

05 Kasım 2018 Pazartesi 07:39
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

İnsanlar, “İnandık” demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler.

(Ankebut Suresi, ayet: 2)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)


ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Yarıncılar, erteleyenler helâk oldu.”    (Müsned, I/139)

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 07:39
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