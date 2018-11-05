Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...05 Kasım 2018 Pazartesi 07:39
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ
İnsanlar, “İnandık” demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler.
(Ankebut Suresi, ayet: 2) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
“Yarıncılar, erteleyenler helâk oldu.” (Müsned, I/139)
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