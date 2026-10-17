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Sizde hiç utanma yok mu be? Ucuz palamut tartışmaları sürerken gelen son görüntü isyan ettirdi

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Sizde hiç utanma yok mu be? Ucuz palamut tartışmaları sürerken gelen son görüntü isyan ettirdi

İstanbul DEMBİR'in fiyat düşüşü nedeniyle palamut avına ara verilmesi çağrısı yaptığı günlerde, Rize'nin Pazar ilçesinden çevre katliamını andıran skandal bir görüntü geldi. Aşırı avlanma ve taşıma sırasında ezilerek patlayan binlerce palamudun büyük tekneler tarafından Kirazlık Limanı'na dökülmesi sonucu deniz yüzeyi ölü balıklarla kaplandı. Çevreye yayılan dayanılmaz çürük kokusu nedeniyle mahalle sakinleri pencerelerini açamaz hale gelirken, vatandaşlar Sahil Güvenlik'i acil denetime çağırdı.

#1
Foto - Sizde hiç utanma yok mu be? Ucuz palamut tartışmaları sürerken gelen son görüntü isyan ettirdi

İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği’nin (İstanbul DEMBİR) palamut bolluğu sebebiyle fiyatların düşmesi ve balıkçıların ekonomik kayıp yaşaması gerekçesiyle "avcılığa geçici ara verilmesi" çağrısında bulunmasının kamuoyundaki yankıları sürerken, Rize’nin Pazar ilçesinden vahim bir çevre kirliliği haberi geldi. İhtiyaç fazlası avlanan ve taşıma sırasında ezilen binlerce palamudun limanda doğrudan denize boşaltılması sonucu sahil ölü balıklarla kaplandı, mahalle sakinleri ağır çürük kokusu nedeniyle pencerelerini açamaz hale geldi.

#2
Foto - Sizde hiç utanma yok mu be? Ucuz palamut tartışmaları sürerken gelen son görüntü isyan ettirdi

Olay, Rize’nin Pazar ilçesi Kirazlık Mahallesi’ndeki balıkçı limanında meydana geldi. Sezonun açılmasıyla birlikte bolca avlanan palamutlar büyük teknelerle kıyıya getirilerek kasalanmaya başlandı. Ancak iddiaya göre, aşırı avlanma sebebiyle kasalara sığmayan, taşıma ve istifleme esnasında ezilip patlayan tonlarca palamut, bazı büyük balıkçı tekneleri tarafından doğrudan liman içine döküldü.

#3
Foto - Sizde hiç utanma yok mu be? Ucuz palamut tartışmaları sürerken gelen son görüntü isyan ettirdi

Dökülen balıkların kısa sürede çürümesiyle Kirazlık Limanı adeta balık mezarlığına dönüştü. Denizin yüzeyini kaplayan yüzlerce ölü balık çevreye dayanılmaz bir çürük kokusu yayarken, limana yakın binalarda yaşayan mahalle halkı kokudan duramaz hale geldi. Sağlık kaynağı olarak tüketilen balıkların deniz suyunu kirletmesi ve çevreye yaydığı koku mahalle sakinlerinin sağlığını tehdit etmeye başladı.

#4
Foto - Sizde hiç utanma yok mu be? Ucuz palamut tartışmaları sürerken gelen son görüntü isyan ettirdi

Yaşanan çevre kirliliğine isyan eden liman sakinlerinden balıkçı Temel Zaman, denetimlerin artırılması çağrısında bulunarak tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Bu rezilliğe bir bakın. Sahil Güvenlik Komutanlığı gelsin, ufak teknelerle değil bu büyük takımlarla ilgilenip gereken cezayı kessin. Liman berbat durumda, ağır kokudan geçilmiyor. Büyük tekneler fazlalık balığı ezilip patlayınca doğrudan denize basıyor. Vatandaşlar bu koku yüzünden geceleri evinde yatamıyor, binaların içine kadar koku doldu."

#5
Foto - Sizde hiç utanma yok mu be? Ucuz palamut tartışmaları sürerken gelen son görüntü isyan ettirdi

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