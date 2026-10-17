Sizde hiç utanma yok mu be? Ucuz palamut tartışmaları sürerken gelen son görüntü isyan ettirdi
İstanbul DEMBİR'in fiyat düşüşü nedeniyle palamut avına ara verilmesi çağrısı yaptığı günlerde, Rize'nin Pazar ilçesinden çevre katliamını andıran skandal bir görüntü geldi. Aşırı avlanma ve taşıma sırasında ezilerek patlayan binlerce palamudun büyük tekneler tarafından Kirazlık Limanı'na dökülmesi sonucu deniz yüzeyi ölü balıklarla kaplandı. Çevreye yayılan dayanılmaz çürük kokusu nedeniyle mahalle sakinleri pencerelerini açamaz hale gelirken, vatandaşlar Sahil Güvenlik'i acil denetime çağırdı.