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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

04 Kasım 2018 Pazar 07:43
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)



1. Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki,

2. Nihayet kabirleri ziyaret ettiniz.

3. Hayır! Yakında bileceksiniz!

4. Elbette yakında bileceksiniz!

5. Gerçek öyle değil! Kesin bilgi ile bilmiş olsaydınız,

6. Mutlaka cehennem ateşini görürdünüz.

7. Sonra ahirette onu çıplak gözle göreceksiniz.

8. Nihayet o gün (dünyada yararlandığınız) nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz.

(Tekâsür Suresi)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
N"Her günün ameli mutlaka mühürlenir. Mü'min hastalandığı zaman melekler şöyle derler: "Ey Rabbimiz, falan kulunu sâlih amelden Sen alıkoydun."

Yüce Allah şöyle buyurur: "İyileşinceye veya ölünceye kadar daha önce yaptığı amelinin benzerini mühürleyin."

(Camiussağir - 7674)

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 07:43
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Tekasür suresi
  3. nimetler
  4. hastalık
  5. hastalanınca amel
  6. hastanın ameli
  7. mühürlemek

YORUM YAZ

  • Mehmet aliMehmet ali35 dk önce
    alta ayet üste ise iki namahrem....  (Editorden: Reklamlardan bahsediyorsunuz...  Onlar google reklamı olup, sitemizle ilgisi yoktur. Bilgilerinize...)
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