0553 313 94 23
impression

Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

03 Kasım 2018 Cumartesi 07:54
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

"Gaybın anahtarları yalnızca O’nun katındadır. Onları ancak O bilir.

Karada ve denizde olanı da bilir.

Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin.

Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta (Allah’ın bilgisi dâhilinde, Levh-i Mahfuz’da) olmasın."

(En'am Suresi, ayet:59)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Baba cennetin orta kapısıdır. Dilersen bu kapıyı terk et, dilersen muhafaza et.”

(Tirmizî, Birr, 3)

 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 07:54
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Gaybı bilmek
  3. Gayp
  4. Levh-i Mahfuz
  5. Baba
  6. Cennetin Kapısı
  7. yaprak düşmesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün âyet ve hadisi
    1. Günün âyet ve hadisi
    2. Cemal Kaşıkçı ile ilgili flaş iddia:..
    3. Aydın’da korkunç olayda acı haber…..
    4. Bunu yapan yandı! İlk cezayı o yedi
    5. ‘Asitle eritmede kemik parçası kalır’
    6. Sınırda kuş uçurtulmayacak!
    7. Harekat öncesi terör örgütünde büyük..
    8. İşte Başkan Erdoğan’ın dedesinin..
    9. ‘Rütbe sökme’ davasında sürpriz karar
    10. Görüşmeler hızlandı… İki şehirde..
    11. Abdurrahim Albayrak: Başka başkanlar..
    12. Erman Toroğlu: Fenerbahçeli futbolcu..
    13. Kerem İnan'dan hakem eleştirisi: Fırat..
    14. Rıdvan Dilmen'den Galatasaray..
    15. Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy: Daha..
    16. Fransız filozof Derrida: 1928'de..
    17. Ahmet Çakar'dan çok sert ifadeler:..
    18. Fatih Terim'den maç sonu açıklaması:..
    19. Netanyahu'dan 'Cemal Kaşıkçı'..
    20. Ağustos ayında Ermenistan'da..
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Almanların hezimeti! 5. kez açamadılar
    Almanların hezimeti! 5. kez açamadılar