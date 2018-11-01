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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

01 Kasım 2018 Perşembe 05:57
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ

"Allah’ın izni olmadıkça, hiçbir kimse iman edemez. Allah, azabı akıllarını (güzelce) kullanmayanlara verir."

(Yunus Suresi, ayet:100)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Fuhuş söyleyene Cennet haramdır." [Ebu Nuaym]

"Haya ve az konuşmak imandan, fahiş söz ve çok söz nifaktandır." [Tirmizi]

"Kim, dünyada günahını gizlerse, Allahü teâlâ da, Kıyamette, o günahı herkesten saklar." [Müslim]

"Haya, iffet, dile hakim olmak ve akıl imandandır. Cimrilik, fuhuş, çirkin sözlü olmak ise hayasızlıktan ve münafıklıktandır." [Beyheki]

"Fahiş ve çirkin sözlerden şiddetle kaçının!" [Nesai]

"Mümin, ayıplamaz, lanet etmez, fahiş söz söylemez" [Tirmizi]

"Cennet, fahiş ve çirkin söz konuşana haramdır." [İbni Ebiddünya]

"Allahü teâlâ, fahiş ve çirkin söz söyleyeni sevmez." [İbni Ebiddünya]

"Çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyenden Allahü teâlâ nefret eder." [Tirmizi]

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 05:57
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