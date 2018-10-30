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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

30 Ekim 2018 Salı 07:48
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)


 

1. Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline! 

2. O ki, toplamış ve onu sayıp durmuştur. 

3. (O), malının kendisini ebedî kılacağını zanneder. 

4. Hayır! Andolsun ki o, Hutame'ye atılacaktır. 

5. Hutame'nin ne olduğunu bilir misin? 

6. Allah'ın, tutuşturulmuş ateşidir. 

7. (Yandıkça) tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkar. 

8. O ,onların üzerine kapatılıp kilitlenecektir. 

9. (Bu ateşin içinde) uzatılmış sütunlara bağlanmışlar. 

Not: Hümeze, birini arkasından çekiştirmek, onunla alay etmek, kırmak ve incitmek manalarına gelir.

(Hümeze Suresi)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Hayvanların hakkına riayet etmeyen bir kimse, kıyamet günü boynunda/omuzunda böğüren bir deve veya meleyen bir koyun taşıdığı halde yanıma gelip de 'Ya Muhammed! (Bana yardım et)' demesin.

Çünkü ben ona: ‘Senin için (bugün) hiçbir şey yapamayacağım.’ Derim...”

(Buhari, Zekat, 3)

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 07:48
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Hümeze Suresi
  3. arkadan çekiştirmek
  4. alay etmek
  5. hutame
  6. hayvanlara eziyet
  7. Hayvan Hakları

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