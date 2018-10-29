Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır.

O, yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir.

Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez.

Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez.

Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.

(Lokman Suresi, ayet: 34) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“İnsan ölünce üç şey dışında ameli kesilir:

1- Sadaka-i câriye (faydası kesintisiz sürüp giden sadaka),

2- Kendisinden faydalanılan ilim

3- Kendisine dua eden hayırlı evlât.”

(Müslim, Vasiyyet, 14)