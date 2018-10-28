Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...28 Ekim 2018 Pazar 07:25
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
1 - Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,
2 - Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,
3 - Ve insan: "Ona ne oluyor?" dediği zaman.
4-5 - O gün yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır.
6 - O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır.
7 - Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir.
8 - Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.
(Zilzal Suresi) (Meâl Kaynak: Elmalılı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Kim hürmeti düşecek, şerefinden noksanlık olacak bir yerde Müslümana yardımcı olmaz, onu yalnız bırakırsa, Allah da yardımını istediği yerde onu yalnız bırakır.
Kim şerefinden kaybedeceği, saygısının azalacağı bir yerde Müslümana yardımcı olursa, yardımını istediği yerde Allah ona yardımcı olur."
(Ebu Davûd, Edeb, 41)
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