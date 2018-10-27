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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

27 Ekim 2018 Cumartesi 07:48
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)


1- De ki: Ey kâfirler

2- Sizin taptıklarınıza ben tapmam.

3- Siz de benim taptığıma tapıcılar değilsiniz.

4- Ben asla sizin taptıklarınıza tapacak değilim.

5- Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.

6- Sizin dininiz size, benim dinim banadır.

(Kafirun Suresi) Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Üç kişiye Allah lânet etmiştir:

1- Ana-babasından yüz çeviren,

2- Karı- kocanın arasına girip onları ayırmaya çalışan,

3- Müslüman toplumun arasına nifak sokmak için dedi-kodu yapmaya çalışan kimse.”

(Kenzu’l-Ummal)

 

 

 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 07:48
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Kafirun suresi
  3. kafirler
  4. lanet
  5. ana babasından yüz çeviren
  6. karı koca arasını bozmak
  7. toplumda nifak
  8. nifak

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