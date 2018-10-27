Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...27 Ekim 2018 Cumartesi 07:48
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
1- De ki: Ey kâfirler
2- Sizin taptıklarınıza ben tapmam.
3- Siz de benim taptığıma tapıcılar değilsiniz.
4- Ben asla sizin taptıklarınıza tapacak değilim.
5- Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.
6- Sizin dininiz size, benim dinim banadır.
(Kafirun Suresi) Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
“Üç kişiye Allah lânet etmiştir:
1- Ana-babasından yüz çeviren,
2- Karı- kocanın arasına girip onları ayırmaya çalışan,
3- Müslüman toplumun arasına nifak sokmak için dedi-kodu yapmaya çalışan kimse.”
(Kenzu’l-Ummal)
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