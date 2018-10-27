Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)





1- De ki: Ey kâfirler

2- Sizin taptıklarınıza ben tapmam.

3- Siz de benim taptığıma tapıcılar değilsiniz.

4- Ben asla sizin taptıklarınıza tapacak değilim.

5- Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.

6- Sizin dininiz size, benim dinim banadır.

(Kafirun Suresi) Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Üç kişiye Allah lânet etmiştir:

1- Ana-babasından yüz çeviren,

2- Karı- kocanın arasına girip onları ayırmaya çalışan,

3- Müslüman toplumun arasına nifak sokmak için dedi-kodu yapmaya çalışan kimse.”

(Kenzu’l-Ummal)