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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

25 Ekim 2018 Perşembe 07:48
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

لَّكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أُوْلَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

"Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve mü’minler, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler.

O namazı kılanlar, zekâtı verenler, Allah’a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük bir mükâfat vereceğiz."

(Nisa Suresi, ayet, 162)                 (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Kul bir hata işlerse kalbine siyah bir nokta konulur.

Şayet o günahtan el çeker, bağışlanma diler, tövbe edip Allah’a dönerse kalbi cilalanır.

Eğer bunları yapmaz günah ve hataya devam ederse, siyah nokta artırılır ve neticede bütün kalbini kaplar.

İşte Allah’ın Mutaffifin sûresi 14. ayetinde: ‘Yaptıkları yüzünden kalpleri pas tutmuştur.’ diye anlattığı pas işte budur.”

(Tirmizi, Tefsir, Mutaffifin; İbn Mâce, Zühd)

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 07:48
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. namaz kılanlar
  3. zekat verenler
  4. kalpte siyah nokta
  5. günah işlendiğinde
  6. kalplerin paslanması

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