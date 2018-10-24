Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara.

Dünyadan da nasibini unutma.

Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme.

Çünkü Allah, bozguncuları sevmez.”

(Kasas Suresi, ayet, 77) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Kim ki vakit namazlarının sonunda 33 defa Allah'ı tesbih ederse, (Sünhanellah-Allah noksan sıfatlardan uzaktır.)

33 defa Allah'a hamd ederse (Elhamdulillah - Hamd (övgü) Allah'adır.)

ve 33 defa Allah'ı tekbir ederse ve yüzü tamamlamak için, (Allahuehber- Allah en büyüktür.)

'Lâilâhe illâllahü vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr. -Allah'tan başka ilah yoktur, O tektir, O'nun ortağı yoktur, mülk O'nundur, hamd O'na aittir. O, herşeye kâdirdir- derse,

deniz köpükleri kadar günahlar bağışlanır." (Müslim, Mesâcid, 146)