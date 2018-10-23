Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...23 Ekim 2018 Salı 07:24
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
"Âyetlerimizi geçersiz kılmak için çaba gösterenler var ya, işte onlar cehennemliklerdir."
(Hacc Suresi, ayet, 51) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Birbirinden ayrılmadıkça alan ve satan pazarlığı bozmakta muhayyerdir. (serbesttir)
Alan satan doğru söyler, malın özelliklerini açıklarlarsa alışverişleri bereketlenir;
yalan söyler ve malın ayıplarını gizlerlerse, ticaretlerinin bereketi yok olur."
(Müslim, Büyû, 11)
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