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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

23 Ekim 2018 Salı 07:24
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

"Âyetlerimizi geçersiz kılmak için çaba gösterenler var ya, işte onlar cehennemliklerdir."

(Hacc Suresi, ayet, 51)                 (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Birbirinden ayrılmadıkça alan ve satan pazarlığı bozmakta muhayyerdir. (serbesttir)

Alan satan doğru söyler, malın özelliklerini açıklarlarsa alışverişleri bereketlenir;

yalan söyler ve malın ayıplarını gizlerlerse, ticaretlerinin bereketi yok olur." 

(Müslim, Büyû, 11)

 
 
Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 07:24
  1. Günün âyet ve hadisi

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