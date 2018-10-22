Günün âyet ve hadisi

Âişe radıyallahu anhâ şöyle diyor:



"Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her işe mümkün olduğu kadar sağdan başlamayı pek severdi; temizlenirken, saçını sakalını tararken, ayakkabısını giyerken hep sağdan başlardı."



"Sağ elini temizlik ve yemek için kullanırdı. Sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri işler için kullanırdı."