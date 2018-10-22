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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

22 Ekim 2018 Pazartesi 08:36
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا

"Rabbiniz, içinizde olanı en iyi bilendir.

Eğer siz iyi kişiler olursanız, şunu bilin ki Allah tövbeye yönelenleri çok bağışlayandır."

(İsra Suresi, ayet, 25)                 (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

Âişe radıyallahu anhâ şöyle diyor:

"Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her işe mümkün olduğu kadar sağdan başlamayı pek severdi; temizlenirken, saçını sakalını tararken, ayakkabısını giyerken hep sağdan başlardı." 

"Sağ elini temizlik ve yemek için kullanırdı. Sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri işler için kullanırdı."
 
(Buhârî, Vudû´ 31; Müslim, Tahâret 66; Ebû Dâvûd, Tahâret 18)
 
 
Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 08:36
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. iyi insan
  3. tövbe
  4. sağdan başlamak

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