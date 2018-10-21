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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

21 Ekim 2018 Pazar 07:47
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ 

"Savaş, hoşunuza gitmediği hâlde, size farz kılındı.

Olur ki, bir şey sizin için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz.

Yine olur ki, bir şey sizin için kötü iken, siz onu seversiniz.

Allah bilir, siz bilmezsiniz."

(Bakara Suresi, ayet: 216 )          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

“Şüphesiz ben sizin günah işlemenizden daha çok, nimetlere şükretmemenizden korkuyorum.

Dikkat edin! Şükredilmeyen nimetler öldürücü ve yok edicidir.”

(Münavi, Feyzu'l-Kadir, V/253)

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 07:47
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