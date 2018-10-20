Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى

"Yoksa insan (kayıtsız şartsız), her temenni ettiği şeye sahip mi olacaktır?"

"Oysa, Ahiret de dünya da Allah’ındır."

(Necm Suresi, ayet: 24-25 ) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Allah'ın her namaz vaktinde şöyle seslenen bir meleği vardır:

"Ey Ademoğulları! Kendi elinizle tutuşturduğunuz sizi yakacak olan ateşi namazla söndürmek için kalkınız."

(Camiüssağir-2358



