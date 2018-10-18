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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

18 Ekim 2018 Perşembe 07:52
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ الله كِتَابًا مُّؤَجَّلاً وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ

"Hiçbir kimse Allah’ın izni olmadan ölmez.

Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır.

Kim dünya menfaatini isterse, kendisine ondan veririz.

Kim de ahiret mükâfatını isterse, ona da ondan veririz.

Biz şükredenleri mükâfatlandıracağız."

(Al-i Suresi, ayet: 145 )          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Bir kul can çekişmeye başlamadığı sürece, Allah Teâlâ onun tövbesini kabul eder.”

(Tirmizî, Daavât 98)

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 07:52
  1. Günün âyet ve hadisi
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  4. ölüm zamanı
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