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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

16 Ekim 2018 Salı 07:34
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا    وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا

"Çünkü bizim yanımızda (kâfirler için) bukağılar vardır, cehennem vardır, boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır."

(Müzzemmil Suresi, ayet: 12-13)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Münafıklara sabah ve yatsı namazından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur.

İnsanlar bu ikinamazda ne kadar çok ecir ve sevap olduğunu bilselerdiemekleyerek de olsa cemaate gelirlerdi."

(Buhârî, Mevâkît 20, Ezân 34; Müslim, Mesâcid 252)

 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 07:34
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