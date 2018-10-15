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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

15 Ekim 2018 Pazartesi 07:32
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

"Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan   Rabbinize karşı gelmekten sakının.

 Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. 

 Şüphesiz Allah, üzerinizde bir gözetleyicidir."

(Nisa Suresi, ayet: 1)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri)

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Kim güzelce abdest alırsa, o kimsenin günahları tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar."

(Müslim, Tahâret 33. Nesâî, Tahâret 84; İbni Mâce, Tahâret 6)

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 07:32
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. yaratmak
  3. akrabalık bağları
  4. abdest almak
  5. tırnak uçları

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