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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

14 Ekim 2018 Pazar 10:01
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

"Kim salih bir amel işlerse, kendi lehine işlemiş olur. Kim de kötülük yaparsa, kendi aleyhine yapmış olur. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz."

(Casiye Suresi, ayet: 15)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“İnsanın her bir eklemi için her Allah’ın günü bir sadaka vermek gerekir:

 İki kişinin arasını bulman, (haklarında adaletle hükmetmen) bir sadakadır.

 veya yükünü hayvanına yüklemesine yardım etmen bir sadakadır.

 Güzel bir söz söylemek sadakadır.

 Namaza giderken attığın her adıma bir sadaka sevabı vardır.

 Gelip geçenleri rahatsız eden bir şeyi yoldan alıp atman bir sadakadır.” 

(Buhârî, Sulh 11, Cihâd 72, 128; Müslim, Zekât 56)

 
Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 10:01
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