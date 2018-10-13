Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...13 Ekim 2018 Cumartesi 08:10
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى
“Her kim de benim zikrimden (Kur’an’dan) yüz çevirirse, mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz.”
(Taha Suresi, ayet: 124) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
“Hastayı ziyaret için bir mil de olsa yürü.
İki kişinin arasını düzeltmek için iki mil de olsa yürü.
Allah için dost edindiğin birini ziyaret etmek için üç mil de olsa yürü.”
(Câmiü’s-Sağîr, No: 947; Bir mil = 1.6 km.)jö
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