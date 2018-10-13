Günün âyet ve hadisi

“Hastayı ziyaret için bir mil de olsa yürü.





İki kişinin arasını düzeltmek için iki mil de olsa yürü.





Allah için dost edindiğin birini ziyaret etmek için üç mil de olsa yürü.”

(Câmiü’s-Sağîr, No: 947; Bir mil = 1.6 km.)jö