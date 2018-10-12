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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

12 Ekim 2018 Cuma 07:59
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

"Elini boynuna asıp bağlama (cimri olma), hem de onu büsbütün açıp saçma (israf etme); aksi halde kınanmış olursun ve eli boş açıkta kalırsın."

(İsra Suresi, ayet: 29)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Cömert insan, Allâh’a, Cennet’e ve insanlara yakın; Cehennem ateşine uzaktır.

 Cimri ise, Allâh’a, Cennet’e ve insanlara uzak; Cehennem ateşine yakındır!

 Câhil cömert, Allah Teâlâ’ya, cimri âbidden daha sevimlidir.”

(Tirmizî, Birr, 40/1961)

 

 

 

 

 

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 07:59
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