0553 313 94 23

Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

10 Ekim 2018 Çarşamba 08:47
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ 

"Kim, Allah’ı bırakıp da, kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır? Oysa onlar, bunların tapınmalarından habersizdirler.

(Ahkaf Suresi, ayet: 5)        (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Şüphesiz ki kıyamet gününde Allah katında mevkii en kötü olacak insanlardan biri, karısı ile haşır neşir olup da sonra onun sırrını yayandır.” 

(Müslim, Nikâh, 123 (1437)

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 08:47
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. puta tapmak
  3. putçuluk
  4. yatak mahremiyeti
  5. eşlerin sırrı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak
    1. Başkentte bazı yollar trafiğe..
    2. Katil İsrail güçleri 14 Filistinliyi..
    3. Meteoroloji'den uyarı: İstanbul'a..
    4. Mevlüt Çavuşoğlu Irak'a gidiyor
    5. Nijerya'da kolera son 1 ayda 68 can aldı
    6. Siyonistler Filistinli genç kızı böyle..
    7. Tam 4 bin 500 tane yakalandı! Cezayı..
    8. Cemal Kaşıkçı olayında soru işaretleri
    9. Adı Fenerbahçe'yle anılan Ersun Yanal..
    10. Aileleri DAEŞ'e katılan 17 çocuğa..
    11. Dolar euro güne nasıl başladı?
    12. Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş..
    13. ABD'den Suudi Arabistan'a uyarı!
    14. Kaşıkçı'nın nişanlısı Washington..
    15. Günün âyet ve hadisi
    16. Onbinlerce kişiye emeklilik müjdesi
    17. Engelliler Derneğinden Çağla Şıkel..
    18. Dolar bugün ne kadar?
    19. Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Ay sonunda..
    20. Amerika'dan Suudi Arabistan'a uyarı
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Celal Şengör mide bulandırdı: Kendi dışkımı yedim tadı ise...
    Celal Şengör mide bulandırdı: Kendi dışkımı yedim tadı ise...
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!