Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ الله كِتَابًا مُّؤَجَّلاً وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ

Hiçbir kimse Allah’ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse, kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükâfatını isterse, ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükâfatlandıracağız.

(Al-i İmran Suresi, ayet: 145) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) i

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Kim bir adamı ey kâfir diye çağırır veya Allah'ın düşmanı derse,o adam da böyle değilse,bu söz,söyleyenin kendisine döner.” Buhari