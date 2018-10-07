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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

07 Ekim 2018 Pazar 07:03
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ     الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ   فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ

"Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?"

(İnfitar Suresi, ayet: 6-7-8)        (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Tokalaşın ki içinizdeki kin gitsin. Hediyeleşin ki birbirinize sevginiz artsın ve aranızdaki düşmanlık yok olup gitsin."

(Muvatta, "Hüsnü'l-Huluk", 4)

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 07:03
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. insanın yaratılışı
  3. infitar suresi
  4. tokalaşmak
  5. hediyeleşmek
  6. düşmanlık

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