Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

"Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur.



O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku.



Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur.

İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir?



O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir.



Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar.



O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.)



Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez.

O, yücedir, büyüktür."

(Bakara Suresi, ayet: 255) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Her kim farz namazların peşinden Ayet-el Kürsiyi okursa, diğer namaza kadar Allah'ın zimmetinde olur." (Taberani )

"Her farz namazın peşinden Ayet-el Kürsi ile İhlas suresini kim okursa, onun cennete girmesine ölümden başka bir şey engel olamaz."

(Nesai,Taberani)