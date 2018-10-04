THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

04 Ekim 2018 Perşembe 07:22
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

"Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur.

O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku.

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur.

İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir?

O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir.

Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar.

O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.)

Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez.

O, yücedir, büyüktür."

(Bakara Suresi, ayet: 255)        (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Her kim farz namazların peşinden Ayet-el Kürsiyi okursa, diğer namaza kadar Allah'ın zimmetinde olur."  (Taberani )

"Her farz namazın peşinden Ayet-el Kürsi ile İhlas suresini kim okursa, onun cennete girmesine ölümden başka bir şey engel olamaz." 

 (Nesai,Taberani)

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 07:22
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. ayet'el kürsi
  3. yatarken ayetel kürsi okumak
  4. namazdan sonra ayet'el kürsi okumak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Peugeot 508 SW First Edition Sınırsız Kalite
    1. Peugeot 508 SW First Edition Sınırsız..
    2. Ümraniye Zabıtası fırsatçılara geçit..
    3. Mevlüt Uysal: Halk ekmek denge unsuru..
    4. PKK ekiyor ABD koruyor
    5. Türkiye için dikkat çeken uyarı… ‘1,5..
    6. Valilik duyurdu! Dev operasyon başlıyor
    7. Trump'ı bitirecek iddia! Peş peşe..
    8. Günün âyet ve hadisi
    9. MHP'de "Mart" kulisi hızlandı
    10. Erdoğan imzaladı! Atama kararları..
    11. Trump, Suudi Arabistan’ı açık açık..
    12. Ek gösterge müjdesi büyüdü
    13. En düşük memur maaşı 3441 TL’ye..
    14. Korkunç görüntü
    15. Rusya’dan çağrı: Siz de Türk Akımı'na..
    16. Polisten tefecilere büyük darbe… 2,5..
    17. Milyonlarca kişiye bu mesaj..
    18. Korkunç rakamlar! 941 ölümün 564’üne..
    19. Facebook'la ilgili şoke eden gelişme!..
    20. Konsoloslukta sır oldu… Haber..
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    'Pornocu' Nurgül Yeşilçay'ın ahlaksız dizisi Gülperi'ye şikayet yağdı!
    'Pornocu' Nurgül Yeşilçay'ın ahlaksız dizisi Gülperi'ye şikayet yağdı!