Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...03 Ekim 2018 Çarşamba 07:31
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
"Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır.
Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın.
Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı?
İşte bundan tiksindiniz! Allah’a karşı gelmekten sakının.
Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir."
(Hucurat Suresi, ayet: 12 ) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Haya (utanma) örtüsünü yüzünden sıyırıp atan kimsenin ardından konuşmak gıybet değildir."
(Suyutî, el-Camiu’s-Sağîr, II/285)
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