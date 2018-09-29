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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

29 Eylül 2018 Cumartesi 06:59
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ

"Her günahkâr yalancının vay hâline!"

(Casiye Suresi, ayet: 7)        (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

"Güvenilir, doğru ve Müslüman tâcir, (ticaretle uğraşan kimse, tüccar) kıyamet günü şehidlerle beraberdir."

(İbn-i Mâce, Ticârât, 1)

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 06:59
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. yalancı
  3. günahkar
  4. güvenilir
  5. doğruluk
  6. tacir
  7. şehitler

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