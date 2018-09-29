Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...29 Eylül 2018 Cumartesi 06:59
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ
"Her günahkâr yalancının vay hâline!"
(Casiye Suresi, ayet: 7) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Güvenilir, doğru ve Müslüman tâcir, (ticaretle uğraşan kimse, tüccar) kıyamet günü şehidlerle beraberdir."
(İbn-i Mâce, Ticârât, 1)
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