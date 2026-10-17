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Yiyin birbirinizi ete para vermeyin! Trump’tan Obama ve Clİnton’a tehdit

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Yiyin birbirinizi ete para vermeyin! Trump’tan Obama ve Clİnton’a tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, eski başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton ile eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın itibarını hâlâ yerle bir edebileceğini öne sürdü.

#1
Foto - Yiyin birbirinizi ete para vermeyin! Trump’tan Obama ve Clİnton’a tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD başkanları Barack Obama ve Bill Clinton'ın yanı sıra eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın itibarını halen "yerle bir edebilme şansına sahip olduğunu" savundu.

#2
Foto - Yiyin birbirinizi ete para vermeyin! Trump’tan Obama ve Clİnton’a tehdit

The Hill gazetesinin haberine göre, Trump, Newsmax televizyonuna yaptığı açıklamalarda, eski ABD başkanları Barack Obama ve Bill Clinton'ın yanı sıra eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a da değindi.

#3
Foto - Yiyin birbirinizi ete para vermeyin! Trump’tan Obama ve Clİnton’a tehdit

Bu üç isim hakkında "oldukça bilgiye sahip olduğunu" savunan Trump, bu kişiler hakkında geçmişte cezai soruşturma açma ihtimalinin olduğunu ancak bunu tercih etmediğini söyledi.

#4
Foto - Yiyin birbirinizi ete para vermeyin! Trump’tan Obama ve Clİnton’a tehdit

Öte yandan bu ihtimalin halen sürdüğünü belirten Trump, Obama ve Clintonların itibarını "yerle bir edebilme şansına sahip olduğunu" ifade etti.

#5
Foto - Yiyin birbirinizi ete para vermeyin! Trump’tan Obama ve Clİnton’a tehdit

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