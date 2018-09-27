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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

27 Eylül 2018 Perşembe 07:04
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

 وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ

"Namaz için ezan okuduğunuz zaman, onu bir eğlence ve oyun yerine koyuyorlar. İşte bu, onların akılları ermez bir topluluk olmalarındandır."

(Maide Suresi, ayet: 58)        (Meal Kaynak: Elmalılı Hamdi Yazır) 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

"Her kim mescide cemaatle namaz kılmak için gelirse, her gelişi için Allah ona cennette özel bir mükafat hazırlar."

(Buhârî, " Ezan", 1)

 

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 07:04
  1. Günün âyet ve hadisi

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