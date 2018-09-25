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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

25 Eylül 2018 Salı 06:58
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

 أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ

"Haddi aşan bir topluluk oldunuz, diye vazgeçip Zikir’le (Kur’an’la) sizi uyarmaktan geri mi duralım?"

(Zuhruf Suresi, ayet: 5)        (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

"Başınıza öyle bir zaman gelecek ki, şu üç şeyden daha değerli hiç bir şey olmayacak: 

Helâl bir para, 

cana yakın bir din kardeşi, 

uygulanan bir sünnet."

(Camiüssağir-4734)

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 06:58
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