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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

24 Eylül 2018 Pazartesi 07:16
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

 

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

"Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle."

"Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: “Rabbim! Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.”

(İsra Suresi, ayet: 23-24)        (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

"Kul, ana-babasına duâ etmeyi terk ederse, dünyada evladın rızkı kesilir"

(Ramuzû'l Ehâdis)

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 07:16
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. ana babaya iteat
  3. ana babaya dua
  4. rızık
  5. öf
  6. ihtiyarlık
  7. dua

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