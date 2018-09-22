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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

22 Eylül 2018 Cumartesi 06:53
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ

"İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah’ın emriyle onu korurlar.

 Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu   değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez.

 Allah, bir kavme kötülük diledi mi, artık o geri çevrilemez. Onlar için Allah’tan başka hiçbir yardımcı da yoktur."

(Ra'd Suresi, ayet: 11)        (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

Kim bir kul hakkı yemişse derhal o kardeşi ile helalleşsin Çünkü (kıyamet günü) dirhem degeçmez dinar da Böyle olunca o (hak yiyen) kişinin sevapları alınır o adama yüklenir.

Eğer sevapları yoksa o hakkını yediği adamın günahları buna yüklenir."

(Buhârî, “Rikak”, 48)

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 06:53
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. koruyucu melekler
  3. İnsanı koruyan melekler
  4. kavim
  5. durumunu değiştirmek
  6. kul hakkı
  7. helalleşmek
  8. sevaplar
  9. günahlar

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