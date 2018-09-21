Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Kıyamet günü yakınlarınız ve çocuklarınız size fayda vermezler. Çünkü Allah aranızı ayırır. Allah yaptıklarınızı görendir."

(Mümtehine Suresi, ayet: 3) (Meal Kaynak: Elmalılı Hamdi Yazır)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Su nasıl ateşi söndürüyorsa, sadaka da hataları öyle siler süpürür.” (Tirmizi, İman 8)