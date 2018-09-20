Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

Elbette nefsini temizleyip parlatan kurtulmuştur.

Onu kirletip gömen de ziyan etmiştir.

(Şems Suresi, ayet: 9-10) (Meal Kaynak: Elmalılı Hamdi Yazır)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Çünkü evlenmek, gözü harama bakmaktan daha fazla korur, iffeti de daha fazla muhafaza eder.



Evlenmeye gücü yetmeyen kimse ise oruç tutsun. Çünkü oruç insanın şehvetini kırar."



(İbni Mâce, Nikâh 1)