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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

20 Eylül 2018 Perşembe 07:22
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا    وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

Elbette nefsini temizleyip parlatan kurtulmuştur.

Onu kirletip gömen de ziyan etmiştir.

(Şems Suresi, ayet: 9-10)        (Meal Kaynak: Elmalılı Hamdi Yazır) 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  

"Kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Çünkü evlenmek, gözü harama bakmaktan daha fazla korur, iffeti de daha fazla muhafaza eder.

 Evlenmeye gücü yetmeyen kimse ise oruç tutsun. Çünkü oruç insanın şehvetini kırar."

(İbni Mâce, Nikâh 1)

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 07:22
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. nefsi temizlemek
  3. nefse uymak
  4. nefis
  5. evlenmek isteyen genç
  6. oruç tutmak
  7. kurtuluş

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