Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاء مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ

"Biz sizi bayağı bir sudan (meniden) yaratmadık mı?



Sonra onu belli bir süreye kadar sağlam bir yerde (ana rahminde) tuttuk.



Sonra da ona ölçülü bir biçim verdik. Biz ne güzel biçim verenleriz!"

(Mürselat Suresi, ayet: 20-21-22-23) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Kendisine aklını yerinde kullanma becerisi verilen kimse, kurtuluşa ermiştir."



(Beyhâkî, Şuabu’l- İman, IV/159)