Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...18 Eylül 2018 Salı 07:20
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
"Bir de hiç bilmediğin bir şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz, gönül, bunların her biri yaptıklarından sorumludurlar."
(İsra Suresi, ayet: 36) (Meal Kaynak: Elmalılı Hamdi Yazır)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Ticarette (alışverişte) çok yemin etmekten sakının. Çünkü yemin sürümü artırır, fakat bereketi yok eder." (Müslim, Müsakat, 27)
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