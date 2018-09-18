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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

18 Eylül 2018 Salı 07:20
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)


"Bir de hiç bilmediğin bir şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz, gönül, bunların her biri yaptıklarından sorumludurlar."

(İsra Suresi, ayet: 36)         (Meal Kaynak: Elmalılı Hamdi Yazır) 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  

"Ticarette (alışverişte) çok yemin etmekten sakının. Çünkü yemin sürümü artırır, fakat bereketi yok eder."    (Müslim, Müsakat, 27)

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 07:20
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. kulak
  3. göz
  4. gönül
  5. alışverişte yemin
  6. çok yemin
  7. bereket
  8. sürüm

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