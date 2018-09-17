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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

17 Eylül 2018 Pazartesi 06:55
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

"Sana vahyedilen Kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir."

(Ankebut Suresi, ayet: 45)         (Meal Kaynak: Elmalılı Hamdi Yazır) 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  

“.. Namaza giderken attığın her adıma bir sadaka sevabı vardır..”  (Buhari)

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 06:55
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Hayasızlık
  3. kötülük
  4. Allah'ı anmak
  5. adım atmak
  6. namaza gitmek
  7. sadaka
  8. sevap

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