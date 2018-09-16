Günün âyet ve hadisi

Bera bin Âzib´den:



"Allah Resûlü bize yedi şeyi yerine getirmeyi emir buyurdu:



- Hastayı ziyaret etmeyi,

- Cenazeleri kabre kadar yolcu etmeyi (teşyi´),

- Aksıran kimseye "Allah sana merhamet buyursun" demeyi,

- Zayıf ve güçsüzlere yardım etmeyi,

- Zulme uğrayana el uzatıp mağduriyetini gidermeyi,

- Selamı (verip almayı) yaygınlaştırmayı,

- Yemin eden kimsenin yeminini yerine getirmesini..."