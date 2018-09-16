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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

16 Eylül 2018 Pazar 08:10
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ

"Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. Bununla beraber Allah yine de çoğunu affeder." 

(Şura Suresi, ayet: 30)         (Meal Kaynak: Elmalılı Hamdi Yazır) 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  

Bera bin Âzib´den:

"Allah Resûlü bize yedi şeyi yerine getirmeyi emir buyurdu:

- Hastayı ziyaret etmeyi,
- Cenazeleri kabre kadar yolcu etmeyi (teşyi´),
- Aksıran kimseye "Allah sana merhamet buyursun" demeyi,
- Zayıf ve güçsüzlere yardım etmeyi,
- Zulme uğrayana el uzatıp mağduriyetini gidermeyi,
- Selamı (verip almayı) yaygınlaştırmayı,
- Yemin eden kimsenin yeminini yerine getirmesini..."
 
(Müslim, Libas ve Zînet, 3) 
 
Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 08:10
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. musibetler
  3. hasta ziyareti
  4. teşyi
  5. cenaze uğurlamak
  6. selam vermek
  7. yemin
  8. zulme uğramak

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