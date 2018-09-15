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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

15 Eylül 2018 Cumartesi 06:49
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُم مِّنَ اللّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ

"Gerçek şu ki, kâfirlere, Allah'tan gelecek bir zararı, ne malları, ne de evlatları engelleyemez. İşte onlar, o ateşin yakıtı olacaklar."

(Âli İmrân Suresi, ayet: 10)         (Meal Kaynak: Elmalılı Hamdi Yazır) 

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  

Kibre düşmeden ve israfa kaçmadan (dilediğiniz gibi) yiyin,sadaka verin/harcayın ve giyinin!”       (Nesâî, Zekât, 66)

 

 


Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 06:49
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. mallar
  3. evlatlar
  4. zarar
  5. kibir
  6. yemek
  7. giymek
  8. israf
  9. sadaka
  10. harcamak

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