Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...14 Eylül 2018 Cuma 07:00
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
"Bugün biz onların ağızlarını mühürleriz de neler kazandıklarını bize elleri söyler, ayakları da şahitlik eder."
(Yasin Suresi, ayet: 65) (Meal Kaynak: Elmalılı Hamdi Yazır)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran."
(Tirmizî, Birr, 55)
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