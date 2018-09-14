Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

"Bugün biz onların ağızlarını mühürleriz de neler kazandıklarını bize elleri söyler, ayakları da şahitlik eder."

(Yasin Suresi, ayet: 65) (Meal Kaynak: Elmalılı Hamdi Yazır)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran."



(Tirmizî, Birr, 55)