0553 313 94 23

Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

14 Eylül 2018 Cuma 07:00
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

"Bugün biz onların ağızlarını mühürleriz de neler kazandıklarını bize elleri söyler, ayakları da şahitlik eder."

(Yasin Suresi, ayet: 65)         (Meal Kaynak: Elmalılı Hamdi Yazır) 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

"Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran."

(Tirmizî, Birr, 55)

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 07:00
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. mühürlemek
  3. ağız mühürlemek
  4. şahitlik
  5. ayaklar
  6. eller
  7. kötülük
  8. iyilik
  9. güzel ahlak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Donald Trump: Onların piyasaları çöküyor
    1. Donald Trump: Onların piyasaları çöküyor
    2. Kırıkkale’de iki ayrı trafik kazasında..
    3. PKK'lıar kuzu çevirirken JÖPER geldi!
    4. Atama kararları Resmi Gazete'de..
    5. Vatikan'ın gündemi ‘çocuklara cinsel..
    6. Türkiye Amerika'ya resti çekti! Zamanı..
    7. Adana'da hırsızlık şüphelileri..
    8. Hamas: İsrail, Mescid-i Aksa'da..
    9. Kütahya'da peteği kaldıran polisler..
    10. ABD-PKK işgali! Su ve petrolü ele..
    11. 3 sene sonra Almanya'da bir ilk..
    12. ABD'lilerin Reza Zarrab şaşkınlığı!
    13. Amerika-PKK işgali! Su ve petrolü ele..
    14. İtirafın ardından Cezayirli ve Fransız..
    15. AK Parti’den o isimlere ‘lüks’ uyarısı
    16. Yağış sebebiyle mahsur kalan araçları..
    17. 40 koli askeri belgeyi Amerika'ya..
    18. Polis ve MİT'ten İstanbul'da operasyon
    19. Kazakistan’la beş anlaşma birden..
    20. Türkiye adım attı! Rejim birlikleri..
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Dikkat çeken yorum! "Türkiye’den Esed’a mesaj"
    Dikkat çeken yorum! "Türkiye’den Esed’a mesaj"
    İşine bak ‘TMMOB’
    İşine bak ‘TMMOB’

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2018
    Kritik gün geldi! Türkiye ondan gelecek açıklamayı bekliyor
    Kritik gün geldi! Türkiye ondan gelecek açıklamayı bekliyor
    Erdoğan imzaladı! Kamuda yeni dönem
    Erdoğan imzaladı! Kamuda yeni dönem