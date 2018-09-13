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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

13 Eylül 2018 Perşembe 07:04
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

"Artık bugün hiç kimseye zerrece zulmedilmez. Ancak yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz."

(Yasin Suresi, ayet: 54)         (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

"Haksız yere öldürülen hiçbir kimse yoktur ki onun kanından Âdem'in ilk oğluna bir pay ayrılmasın. Çünkü cinayeti âdet edenlerin ilki odur."

(Buhârî, Cenâİz 33; Müsned, 1/383, 430, 433)


(Not: Kullanılan resimler temsilidir.)

 

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 07:04
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. zulüm
  3. ceza
  4. hesap günü
  5. yeryüzünde ilk cinayet
  6. Habil
  7. Kabil

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