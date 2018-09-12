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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

12 Eylül 2018 Çarşamba 07:06
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا

"O, geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır."

(Furkan Suresi, ayet: 47)         (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 



ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

"Borç almaktan sakının! Çünkü o gecenin kaygısı, gündüzün ise zilletidir."

(Feyzü’l-Kadir, III/130, Hadîs No: 2925)

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 07:06
  1. Günün âyet ve hadisi
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  6. istirahat
  7. uyku zamanı
  8. çalışma

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