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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

11 Eylül 2018 Salı 06:45
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ      ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Rabbin, bal arısına şöyle ilham etti: “Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan (kovanlardan) kendine evler edin.”

“Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı (yaylım) yollarına gir.” Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır.

  Şüphesiz bunda düşünen bir (toplum) için bir ibret vardır.

(Nahl Suresi, ayet: 68-69)         (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 



ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Tehlikeli olduğunu bile görseniz, gerçeği aramaktan, doğruya ulaşmaktan geri durmayın.
  
  Zira kurtuluş, sadece ve sadece doğruluktadır."

(Suyuti, el-Camiu’s-Sağir, No: 3252)

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 06:45
  1. Günün âyet ve hadisi
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