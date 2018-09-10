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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

10 Eylül 2018 Pazartesi 06:48
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

 "Allah, gözlerin hâin bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir."

(Mü'min Suresi, ayet: 19)         (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Yorgunluk, sürekli hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan, ayağına batan dikene varıncaya kadar müslümanın başına gelen her şeyi, Allah, onun hatalarını bağışlamaya vesile kılar.

(Buhârî, Merdâ1, 3; Müslim, Birr 49)

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 06:48
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Gözlerin hain bakışı
  3. kalplerde gizlenen
  4. hastalık
  5. keder
  6. dert
  7. sıkıntı
  8. gam
  9. tasa
  10. Bağışlanma

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