Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)



“Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana babamı ve inananları bağışla.”

(İbrahim Suresi, ayet: 41) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Her gece Rabbimiz, gecenin son üçte biri kalınca en yakın semâya iner ve:

Kim bana dua ediyor, ona icâbet edeyim.



Kim benden bir şey, istiyor ona vereyim.



Kim bana istiğfar ediyor, onu mağfiret edeyim buyurur."

(Buhârî, Tevhid, 35; Teheccüd, 14; Deavât, 13; Müslim, Müsâfırin, 168)