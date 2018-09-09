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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

09 Eylül 2018 Pazar 06:33
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

 “Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana babamı ve inananları bağışla.”

(İbrahim Suresi, ayet: 41)         (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Her gece Rabbimiz, gecenin son üçte biri kalınca en yakın semâya iner ve:

Kim bana dua ediyor, ona icâbet edeyim.

Kim benden bir şey, istiyor ona vereyim.

Kim bana istiğfar ediyor, onu mağfiret edeyim buyurur."

(Buhârî, Tevhid, 35; Teheccüd, 14; Deavât, 13; Müslim, Müsâfırin, 168)

 

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 06:33
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Hesap günü
  3. ana babaya dua
  4. rabbena atina duası
  5. Gecenin son üçte birinde
  6. gece dua

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