Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...09 Eylül 2018 Pazar 06:33
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
“Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana babamı ve inananları bağışla.”
(İbrahim Suresi, ayet: 41) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
“Her gece Rabbimiz, gecenin son üçte biri kalınca en yakın semâya iner ve:
Kim bana dua ediyor, ona icâbet edeyim.
Kim benden bir şey, istiyor ona vereyim.
Kim bana istiğfar ediyor, onu mağfiret edeyim buyurur."
(Buhârî, Tevhid, 35; Teheccüd, 14; Deavât, 13; Müslim, Müsâfırin, 168)
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