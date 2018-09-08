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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

08 Eylül 2018 Cumartesi 06:44
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ   إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ  

Onlar ki, ırzlarını korurlar. 

Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır.

Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar.

(Mü'minun Suresi, ayet: 5-6)         (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Kim bana, iki çene ve iki bacağı arası mevzuunda (kötü kullanmamayı) söz verir kefil olursa, ben de ona cennet için kefil olurum.”

(Buhârî, Rıkak, 23)

Zina yapanın başına 6 şey gelir.   Bu hastalıklar o kişide mutlaka görülür.  Bunlardan 3 ü dünyada 3 ü ahirette dünyada başına gelir.


Dünyada başına gelecekler;

1- Yüzünün nuru gider. Yüzünden nerdeyse anlaşılacak hale gelir. Allah’ın verdiği o güzellik ve nur artık görünmez olur

2- Fakirlik getirir. Geçimini bozar, huzurunu bozar, ömrünün bereketini giderir. Dünyadan nasıl gittiğinin farkında bile omazsın.

3- Allah’ın rahmeti ,şefaati gider. Rabbimiz lanetlediği için ömrü kısalır, yani bereketsiz hale gelir.

Ahirette başına gelecekler;

1- Direk Allah’ın gazabı ile karşılaşır. Kabirden kalkıp mahşer meydanına giderken Allah’ın gazabı ile karşılaşır.

2- Cehennemde de kalmayı gerektirir. Cehennemde büyük azaplara düçar olur . (İbnu’l Cevzi)

3- Kötü bir şekilde hesaba çekilir. Ahiretin o çetin gününde yaptığı bu günahın cezasının hesabı çok çetin sorulur.

Haram ilişkiler meleklerin lanetine sebeptir. Her sabah iki melek: 

Kadınlar yüzünden erkeklere, erkekler yüzünden de kadınlara yazık!” diye nida eder. (İbn-i Mace) 

"Zina, edenlerin yüzleri ateşle yanar."    (Taberani) 

Resulullah (asm) buyuruyor ki: “Zina eden, (dünyada şer'i cezasını görmeyen) kimseler, kıyamet günü, yüzleri ateş renginde parlayacaktır.” (İmam Suyuti)

 

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 06:44
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