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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

07 Eylül 2018 Cuma 06:53
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

Sözünüzü gizleyin, yahut onu açığa vurun; (fark etmez). Şüphesiz Allah, sinelerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilir.

(Mülk Suresi, ayet:13) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Bir kadın bir kedi yüzünden cehenneme girdi. Ne o kediyi yedirdi, içirdi ne de salıverdi. Ve kedi açlıktan öldü. O kadın da bu yüzden cehenneme girdi."

(Buhari, Musakat, 9)

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 06:53
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. sözü gizlemek
  3. sözü açıklamak
  4. Kedi
  5. kediyi aç bırakan kadın
  6. kediyi hapsetmek

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