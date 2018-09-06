Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...06 Eylül 2018 Perşembe 07:40
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
: De ki: “O, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!”
(Mülk Suresi, ayet: 23) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Kıyamet günü günahı en çok olan kimse, kendisini ilgilendirmeyen konularda en çok konuşandır."
(Süyûtî Camiu’s-Sağir)
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