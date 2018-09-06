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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

06 Eylül 2018 Perşembe 07:40
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

: De ki: “O, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!”

(Mülk Suresi, ayet: 23)         (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Kıyamet günü günahı en çok olan kimse, kendisini ilgilendirmeyen konularda en çok konuşandır."

(Süyûtî Camiu’s-Sağir)

 

 

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 07:40
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. kulaklar
  3. gözler
  4. kalpler
  5. şükretmek
  6. çok konuşmak
  7. günahı en çok olan
  8. kıyamet günü

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