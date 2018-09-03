Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

Kim salih bir amel işlerse, kendi lehine işlemiş olur. Kim de kötülük yaparsa, kendi aleyhine yapmış olur. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.

(Casiye Suresi, ayet: 15) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





(Not: Resim temsilidir.)





ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Her türlü öfke ve ağız kavgasının ilâcı, iki rekât namazdır.”

(Suyuti, Câmiü’s-Sağîr, No: 1801)